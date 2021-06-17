Кабмин выделит еще более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет

Глава правительства РФ рассказал о дополнительных средствах малоимущим семьям с детьми.

Правительство России выделит еще более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет. Об этом на заседании кабинета министров рассказал Михаил Мишустин.

Им ежемесячно предоставляется денежная выплата, сегодня на эти цели выделим более 55 млрд рублей дополнительно к 200 млрд рублей, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию попросил чиновников сделать социальную поддержку семьям более адресной. В связи с этим поручением кабмин усовершенствовал требования к предоставлению пособия гражданам. Выплаты на ребенка варьируются от 50%, 75% до 100% в зависимости от регионального прожиточного минимума.

Мишустин призвал реагировать на рост цен на продукты.

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