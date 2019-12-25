Регионы будут получать субсидии на строительство объектов по обращению с ТКО

Работа ведется по поручению президента.

Российские регионы будут получать субсидии от федерального правительства на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой кабинета министров в социальных сетях. Чиновники объяснили, что власти продолжают финансировать локальные проекты в субъектах по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов. За период с 2025 по 2030 года регионы страны будут получать денежные средства на реализацию задач в рамках нового национального проекта "Экологическое благополучие". Государственная поддержка будет предосталяться на строительство и реконструкцию предприятий по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации ТКО, а также на закупку контейнеров для раздельного накопления мусора. Денежные средства на эти цели будут выделяться из федерального бюджета на условиях софинансирования.

Решение позволит: создать условия для формирования комплексной системы обращения с отходами, обеспечить сортировку и переработку мусора, максимально снизить объем отходов, направляемых на полигоны. пресс-служба кабмина РФ

Строительство первого межрегионального экомаршрута "Озерная тропа" началось в Петербурге.

Фото: Piter.tv