Строительство первого межрегионального экомаршрута "Озерная тропа" началось в Петербурге

Общая длина экотропы составит 45 км, из которых по городской зоне Петербурга проложено 14 км пути.

В Санкт-Петербурге стартовали работы по реализации проекта первой межрегиональной экологической тропы под названием "Озёрная тропа", которая свяжет Петербург и Ленинградскую область. Уже начаты монтаж инфраструктуры и установка информативных щитов вдоль будущего туристического маршрута.

Общая длина экотропы составит 45 км, из которых по городской зоне Петербурга проложено 14 км пути. Планируется до 2030 года реализовать пять аналогичных маршрутов. Следуя поручениям президента, правительство работает над увеличением природоохранных зон Петербурга — в ближайшие годы запланировано увеличение площади особо охраняемых территорий более чем на 2000 га, подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Проект "Озёрная тропа" объединяет две ключевые региональные природоохранные зоны — озеро Щучье и Комаровский берег.

Ранее мы сообщили о том, что дом детства Виктора Цоя в Петербурге получил статус объекта культурного наследия.

Фото: Правительство Петербурга