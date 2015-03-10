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Дом детства Виктора Цоя в Петербурге получил статус объекта культурного наследия
Сегодня, 19:47
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Дом детства Виктора Цоя в Петербурге получил статус объекта культурного наследия

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Здание на углу Московского проспекта и Бассейной улицы теперь официально охраняется государством.

Городская администрация Санкт-Петербурга включила в перечень региональных объектов культурного наследия жилой дом с башней, расположенный на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы. Именно в этом здании прошло детство музыканта Виктора Цоя. Об этом, 8 июля, сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Жилой дом с башней на углу Московского проспекта и Бассейной улицы признан региональным памятником. Это один из характерных образцов советской неоклассики послевоенной эпохи.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Архитектурное сооружение представляет собой сложный ансамбль с различной этажностью, формирующий выразительный силуэт, хорошо различимый с разных точек. Особую архитектурную доминанту составляет угловая башня, напоминающая по форме московские сталинские высотки 1950-х годов.

Проект был реализован с участием архитекторов Григория Симонова, Бориса Рубаненко, Сергея Васильковского, Лазаря Хидекеля и скульптора Игоря Крестовского. 

Ранее сообщалось, что фасад дома с легендарной "Камчаткой" Цоя отремонтируют до конца года в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru

Теги: виктор цой, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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