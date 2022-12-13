Фасад дома с легендарной "Камчаткой" Цоя отремонтируют до конца года в Петербурге

Чиновники заявляют о готовности хотя бы частично сохранить граффити, которыми исписана дворовая сторона дома.

Стало известно, что фасад дома бывшей котельной, в которой в 1980-е годы работал музыкант Виктор Цой, отремонтируют. Об этом 18 мая рассказал замглавы администрации Петроградского района Александр Петухов в эфире Центра управления регионом.

Котельная находилась в доме №15 по улице Блохина, в котором в течение последних десятилетий функционирует клуб "Камчатка". Чиновники заявляют о готовности хотя бы частично сохранить граффити, которыми исписана дворовая сторона дома.

Ранее в детской поликлинике во Фрунзенском районе заработает бассейн в сентябре. Бассейном пользовались семьи с детьми, особенно те, где воспитываются дети-инвалиды.

Фото: gov.spb.ru