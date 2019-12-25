Мишустин призвал реагировать на рост цен на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в стране ситуация с ценами на продукты остается непростой. Он подчеркнул, что необходимо и дальше продолжать мониторить и реагировать на изменения. Видеообращение главы правительства к участникам коллегии Минсельхоза опубликовали на сайте кабмина.
Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей, — сказал Мишустин.
Отдельно премьер-министр отметил важность мониторинга цен на социально значимые продукты.
Фото: government.ru
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