Мишустин призвал реагировать на рост цен на продукты

По его словам, ситуация на рынке остается непростой.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в стране ситуация с ценами на продукты остается непростой. Он подчеркнул, что необходимо и дальше продолжать мониторить и реагировать на изменения. Видеообращение главы правительства к участникам коллегии Минсельхоза опубликовали на сайте кабмина.

Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей, — сказал Мишустин.

Отдельно премьер-министр отметил важность мониторинга цен на социально значимые продукты.

Фото: government.ru