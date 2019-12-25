Авиакомпания начнет летать по субсидированным маршрутам в июле.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, когда запустят дальневосточный лоукостер "Аврора". Заявление чиновник сделал во время заседания кабинета министров. Эксперт подчеркнул, что завершается работа над созданием авиакомпании, первые полеты которой будут реализованы в июле 2021 года.

Важно, чтобы цены на авиабилеты были доступными для людей, которые там живут. Правительство выделит на такие цели свыше 1,5 млрд рублей. Это позволит более чем 100 тысяч человек воспользоваться льготным тарифом. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что лоукостер создан по поручению президента Владимира Путина. Субсидированные маршруты новой дальневосточной авиакомпании будут проводиться по 20 маршрутам. Для примера перелет пассажира из Советской Гавани до Южно-Сахалинска обойдется ему 2200 рублей. А один из наиболее длительных перелетов (от Хабаровска до Якутска) будет оценен примерно в 10 700 рублей.

Мишустин: выпускники колледжей и вузов получат помощь при трудоустройстве.

Фото: Правительство России