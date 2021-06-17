Мишустин: выпускники колледжей и вузов получат помощь при трудоустройстве

Кабмин расширил программу субсидирования по найму.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что выпускники колледжей и вузов получат помощь при трудоустройстве. Об этом чиновник рассказал на заседании кабинета министров 17 июня. Специалисты разработали новую программу помощи студентам, закончившим свое обучение в прошлом году, которые из-за пандемии коронавируса не смогли найти себе рабочее место. В рамках инициативы кабмин расширит субсидирование по найму. Сама программа будет продлена до конца 2021 года.

Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов, для тех ребят, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что работодатель в России мог получить государственную субсидию в том случае, если трудоустроил сотрудника, который потерял работу во время распространения ковида. При этом человек должен был быть зарегистрирован в центре занятости населения в срок до 1 января текущего года. Субсидия представляет из себя три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на соответствующий районный коэффициент, а также сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан.

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