Утвержден единый подход к выплате дивидендов для госкомпаний

В силу распоряжение вступит с 1 июля.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении единого подхода к выплате дивидендов компаниями с государственным участием. Такие компании обязаны будут направлять дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении говорится, что распоряжение с 1 июля вступит в силу. Теперь при расчете суммы дивидендов учитывать не будут доходы и расходы, которые не подтверждены денежными потоками.

Ожидается, что новый подход к расчету выплат сделает более прогнозируемыми поступления в казну, повысит прозрачность дивидендной политики, а также позволит сбалансировать инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами, — сообщает пресс-служба.

Отметим, что в прошлом году нефтегазовые и металлургические компании лидировали по объему дивидендов.

Фото: government.ru