В Италии предположили, что "Спутник V" никогда не получит одобрения ЕМА

Мари Драги сообщил об этом на пресс-конференции в Брюсселе.

В Италии предположили, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" никогда не получит одобрения регионального европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Такое заявление на пресс-конференции по результатам второго дня саммита Евросоюза в Брюсселе сделал глава правительства Марио Драги.

Российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА, а китайская вакцина, которая не подавала заявки, похоже, не соответствует требованиям по борьбе с пандемией, как показывает опыт Чили. Марио Драги, премьер-министр Италии

Эксперт подчеркнул, что лидеры ЕС изучили отдельные используемые вакцины от COVID-19. Однако чиновник не стал уточнять причины своих предположений о неутешительных перспективах в Европе российских препаратов для профилактики ковида.

В Ленинградскую область поступило еще 32 400 доз вакцины Спутник-V.

Видео: YouTube / Palazzo Chigi