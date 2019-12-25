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В Ленинградскую область поступило еще 32 400 доз вакцины Спутник-V
Сегодня, 12:42
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В Ленинградскую область поступило еще 32 400 доз вакцины Спутник-V

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В ближайшее время новые дозы вакцины развезут по пунктам вакцинации в Ленобласти.

25 июня в Ленинградскую область поступило еще 32 400 доз вакцины Спутник-V и в ближайшее время они будут распределены по пунктам вакцинации. Новые дозы ввозятся в регион для наращивания объемов вакцинации и ускорения темпов иммунизации населения: статистика показывает резкое увеличение количества заболевших коронавирусом и крайне низкое количество сделанных прививок. 

Многие больницы в регионе переводятся в "ковидный" режим, принимая только пациентов с коронавирусом, плановые приемы в амбулаториях отменяются, телефоны регистратур перегружены. Для многих категорий граждан вакцинация фактически стала обязательной. 

Тех, кто не попадает в "обязательные" списки региональные и муниципальные власти активно призывают срочно вакцинироваться. 

Ранее в Ломоносовском районе отменили все массовые мероприятия. 

Фото: Pixabay

Теги: вакцина, коронавирус, ленобласть, спутник-v
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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