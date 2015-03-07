Массовые мероприятия в Ломоносовском районе отменяются в преддверии перехода в "красную зону"

Администрация Ломоносовского района сообщила о двукратном росте заболеваемости коронавирусом.

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции начальница территориального отдела Роспотребнадзора Вероника Тыльчевская сообщила об отмене массовых мероприятий в Ломоносовском районе. По сути, район находится еще в "желтой коронавирусной зоне", и о мероприятиях достаточно лишь уведомлять заранее, однако, значительный рост заболеваемости заставляет все службы готовиться к переходу района в "красную зону", и руководительница отдела заранее предупредила, что согласовывать мероприятия не будут.

Ломоносовская больница была перепрофилирована в "ковидную", участились рейды в населенных пунктах для проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и ограничений. Представители администрации признали, что вакцинация населения продвигается крайне неудовлетворительно. На момент проведения заседания было известно о вакцинации 7180 жителей района, что составляет лишь 10% населения.

Ранее организаторы молодежного форума "Ладога" сообщили о переносе мероприятия.

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