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Массовые мероприятия в Ломоносовском районе отменяются в преддверии перехода в "красную зону"
Сегодня, 12:11
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Массовые мероприятия в Ломоносовском районе отменяются в преддверии перехода в "красную зону"

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Администрация Ломоносовского района сообщила о двукратном росте заболеваемости коронавирусом.

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции начальница территориального отдела Роспотребнадзора Вероника Тыльчевская сообщила об отмене массовых мероприятий в Ломоносовском районе. По сути, район находится еще в "желтой коронавирусной зоне", и о мероприятиях достаточно лишь уведомлять заранее, однако, значительный рост заболеваемости заставляет все службы готовиться к переходу района в "красную зону", и руководительница отдела заранее предупредила, что согласовывать мероприятия не будут. 

Ломоносовская больница была перепрофилирована в "ковидную", участились рейды в населенных пунктах для проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и ограничений. Представители администрации признали, что вакцинация населения продвигается крайне неудовлетворительно. На момент проведения заседания было известно о вакцинации 7180 жителей района, что составляет лишь 10% населения. 

Ранее организаторы молодежного форума "Ладога" сообщили о переносе мероприятия. 

Фото: Pixabay

 

Теги: вакцинация, вероника тыльчевская, желтая зона, коронавирус, красная зона, ленобласть, ломоносовский район, массовые мероприятия
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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