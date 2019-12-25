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Организаторы молодежного форума "Ладога" сообщили о переносе мероприятия
Сегодня, 11:18
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Организаторы молодежного форума "Ладога" сообщили о переносе мероприятия

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Форум "Ладога", который должен был пройти с 26 июня по 3 июля, отменили из-за эпидемиологической обстановки.

Оргкомитет межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа "Ладога" объявил о переносе мероприятия на более поздний срок в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией в Ленобласти. О новых датах и формате форума организаторы обещали рассказать сразу, как только нормализуется обстановка с распространением коронавирусной инфекции. 

Изначально форум должен был пройти с 26 июня по 3 июля - в нынешнем году в нем планировали поучаствовать свыше 2400 молодых политологов, блогеров, активистов, предпринимателей, членов профсоюзов и молодежных патриотических и добровольческих движений. 

Комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи проводят форум с 2009 года. В 2021 году ключевыми темами были заявлены Год науки и технологий в РФ, а также Год чистой воды в Ленобласти.

Ранее VK Fest 2021 перенесли на август из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Петербурге. 

Фото: сайт форума "Ладога"

Теги: комитет по молодежной политике, ленобласть, отмена мероприятия, федеральное агентство по делам молодежи, форум ладога, эпидемиологическая ситуация
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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