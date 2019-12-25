Организаторы молодежного форума "Ладога" сообщили о переносе мероприятия

Форум "Ладога", который должен был пройти с 26 июня по 3 июля, отменили из-за эпидемиологической обстановки.

Оргкомитет межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа "Ладога" объявил о переносе мероприятия на более поздний срок в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией в Ленобласти. О новых датах и формате форума организаторы обещали рассказать сразу, как только нормализуется обстановка с распространением коронавирусной инфекции.

Изначально форум должен был пройти с 26 июня по 3 июля - в нынешнем году в нем планировали поучаствовать свыше 2400 молодых политологов, блогеров, активистов, предпринимателей, членов профсоюзов и молодежных патриотических и добровольческих движений.

Комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи проводят форум с 2009 года. В 2021 году ключевыми темами были заявлены Год науки и технологий в РФ, а также Год чистой воды в Ленобласти.

Ранее VK Fest 2021 перенесли на август из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Петербурге.

Фото: сайт форума "Ладога"