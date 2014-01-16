VK Fest 2021 перенесли на август из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Петербурге

Посетителей предупредили о переносе за месяц.

VK FEST перенесли из-за эпидемиологической ситуации в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба "ВКонтакте" — организаторов фестиваля.

Планируется, что фестиваль пройдет 28 и 29 августа вместо 24 и 25 июля. Ранее приобретенные билеты будут действительны на новые даты. Площадка останется прежней — парк 300-летия Петербурга.

Организаторы пообещали, что будут внимательно следить за тем, чтобы обеспечить безопасность зрителей.

Нам очень непросто об этом говорить, ведь перенести такое масштабное событие означает нарушить планы десятков тысяч зрителей, сотен артистов, партнёров и подрядчиков. Всё происходящее — большая боль для нас как для организаторов. Но мы просто не имеем права поступить иначе. Здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего. Мы надеемся, что посетители разделят эти принципы и поддержат нас. Константин Сидорков, директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group и VK Fest.

В 2020-м году из-за эпидемии фестиваль прошел в режиме онлайн. Исполнители выступали на сцене без зрителей. В этом году выступят Little Big, Loboda, Сream Soda, Ольга Бузова, Jony и многие другие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за коронавируса в "Летнем театре в Бутылке" отменили программу мероприятий.

Фото: Piter.TV