Из-за коронавируса в "Летнем театре в Бутылке" отменили программу мероприятий

Петербуржцам пообещали вернуть деньги за приобретенные билеты.

В Новой Голландии на набережной Адмиралтейского канала отменилась программа мероприятий в "Летнем театре в Бутылке". Об этом сообщила пресс-служба острова на своей странице в социальной сети ВКонтакте в пятницу, 18 июня.

Решение было принято в связи с обновлением постановления правительства Петербурга в отношении правил и норм проведения мероприятий на открытом воздухе (изменения от 13.06.2021 в Постановление Правительства от 13.03.2020 №121).

В пресс-службе добавили, что билеты подлежат возврату. Подробно ознакомиться с информацией можно на сайте Новой Голландии в разделе "Летний театр в Бутылке" или же по телефону +7 (812) 245 20 35.

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Фото: пресс-служба Новой Голландии