Ранее купленные билеты будут действительны в сентябре.

Музыкальный фестиваль "St. Fields" перенесли на сентябрь. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили организаторы мероприятия на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Ранее мероприятие должно было состоятся 3-4 июля, однако фестиваль перенесли на 18-19 сентября этого года из-за ограничительных мер по коронавирусу.

Организаторы также рассказали, что многие артисты готовы выступить в сентябре: Shackleton, Elektro Guzzi, Shortparis, Дельфин: Механический пёс, Gábor Lázár и Rhys Chatham и многие другие. В ближайшее время организаторы объявят финальный лайн-ап.

Ранее мы писали, что власти Петербурга утвердили регламент согласования уличных мероприятий.

Фото: ВКонтакте / St. Fields