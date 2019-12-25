В Петербурге проведут фестиваль изобретательной музыки St. Fields

Фестиваль St. Fields пройдет 3-4 июля на территории Севкабель Порта.

Фестиваль изобретательной музыки Fields проходит на разных российских площадках, местом рождения мероприятия является Москва. Петербургский выпуск St. Fields организаторы называют "северной экспедицией.

St. Fields сосредоточится на петербургском музыкальном андеграунде и авангарде. Лайнап артистов пока неизвестен.

Петербург для Fields — больше, чем просто город. Обладая статусом культурной столицы и особым географическим положением, он с давних пор воплощал в себе идею моста между двумя цивилизациями — "ортодоксальным Востоком" и "прогрессивным Западом". Исторический контекст города оказался точной рифмой к мультикультурной идеологии фестиваля, сложившись в единый пазл St. Fields. - заявляют организаторы.

В разные годы на Fields выступали Hauschka, Kedr Livanskiy, Murcof & Vanessa Wagner, Mike Cooper, 4 Позиции Бруно, ИльяМазо, ГШ и другие, всего свыше 200 музыкальных проектов со всего мира.

Ранее стало известно, что в Петербурге Муся Тотибадзе, OQJAV и "Электрофорез" выступят на Stereoleto-2021.

Фото: Даша Почерк