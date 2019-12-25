Муся Тотибадзе, OQJAV и "Электрофорез" выступят на Stereoleto-2021

К ранее уже озвученным артистам БИ-2, Антохе MC, Ивану Дорну, Левану Горозии и другим присоединятся "Тима ищет свет", "Электрофорез", SUNSAY, Муся Тотибадзе, OQJAV, Polnalyubvi, TihoTiho, SPB Ska Orchestra и DRUMMATIX.
Также на "Стереолете" появится сцена молодых артистов "Звук Вокруг".
Сейчас входной билет на один из дней фестиваля обойдется в 3 000 рублей, на оба — 5 500. Стоимость билетов будет расти по мере приближения к фестивалю. Следующее повышение цены ожидается 25 мая.
Ранее стало известно, что на Елагином острове 22-23 мая пройдет Фестиваль тюльпанов.
Фото: предоставлено организаторами
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