Муся Тотибадзе, OQJAV и "Электрофорез" выступят на Stereoleto-2021

Зрителей юбилейного фестиваля "Стереолето" ждут выступления более 40 артистов, сообщают организаторы.

К ранее уже озвученным артистам БИ-2, Антохе MC, Ивану Дорну, Левану Горозии и другим присоединятся "Тима ищет свет", "Электрофорез", SUNSAY, Муся Тотибадзе, OQJAV, Polnalyubvi, TihoTiho, SPB Ska Orchestra и DRUMMATIX.

Также на "Стереолете" появится сцена молодых артистов "Звук Вокруг".

Сейчас входной билет на один из дней фестиваля обойдется в 3 000 рублей, на оба — 5 500. Стоимость билетов будет расти по мере приближения к фестивалю. Следующее повышение цены ожидается 25 мая.

Ранее стало известно, что на Елагином острове 22-23 мая пройдет Фестиваль тюльпанов.

Фото: предоставлено организаторами