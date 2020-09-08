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Кого слушать на фестивале Stereoleto-2021
Сегодня, 16:20
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ElzaRada12

Кого слушать на фестивале Stereoleto-2021

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Недавно организаторы объявили третью волну участников крупнейшего музыкального фестиваля Петербурга.

Юбилейный 20-ый фестиваль "Стереолето" пройдет 13-14 июня на территории Севкабель Порта. В этом году площадка на берегу залива соберет максимально разноплановых музыкантов из России и стран Европы. 

В представленной третьей волне участников: Иван Дорн, Tesla Boy, Антоха MC, Rosemary Loves a Blackberry, Bicycles for Afghanistan, "Петля Пристрастия", Untone Chernov, Nizkiz и Ионотека Stage. 

Ранее заявленные музыканты: участник Евровидения от Исландии Daði Freyr, известная британския инди-группа Metronomy, французы L"Impératrice, Леван Горозия, SKYND,  Би-2, "Куртки Кобейна",  АлоэВера, Zero People, RSAC и "Источник". 

По дням участники предварительно распределятся следующим образом: в воскресенье, 13 июня ожидаются выступления Би-2, Леван Горозия, Tesla Boy, АлоэВера, Daði Freyr, RSAC, "Петли пристрастия", Bicycles For Afghanistan, Ионотека Stage.  14 июня: Иван Дорн, Metronomy,  L"imperatrice, Антоха MC, "Куртки Кобейна", Zero People и др. 

Всего на фестивале Stereoleto ожидается более 35 выступающих. Последний анонс юбилейной программы будут объявлены в ближайшее время. 

Фото: предоставлено организаторами 

Теги: стереолето, стереолето 2021, фестивали
Категории: Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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