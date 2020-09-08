Кого слушать на фестивале Stereoleto-2021

Недавно организаторы объявили третью волну участников крупнейшего музыкального фестиваля Петербурга.

Юбилейный 20-ый фестиваль "Стереолето" пройдет 13-14 июня на территории Севкабель Порта. В этом году площадка на берегу залива соберет максимально разноплановых музыкантов из России и стран Европы.

В представленной третьей волне участников: Иван Дорн, Tesla Boy, Антоха MC, Rosemary Loves a Blackberry, Bicycles for Afghanistan, "Петля Пристрастия", Untone Chernov, Nizkiz и Ионотека Stage.

Ранее заявленные музыканты: участник Евровидения от Исландии Daði Freyr, известная британския инди-группа Metronomy, французы L"Impératrice, Леван Горозия, SKYND, Би-2, "Куртки Кобейна", АлоэВера, Zero People, RSAC и "Источник".

По дням участники предварительно распределятся следующим образом: в воскресенье, 13 июня ожидаются выступления Би-2, Леван Горозия, Tesla Boy, АлоэВера, Daði Freyr, RSAC, "Петли пристрастия", Bicycles For Afghanistan, Ионотека Stage. 14 июня: Иван Дорн, Metronomy, L"imperatrice, Антоха MC, "Куртки Кобейна", Zero People и др.

Всего на фестивале Stereoleto ожидается более 35 выступающих. Последний анонс юбилейной программы будут объявлены в ближайшее время.

Фото: предоставлено организаторами