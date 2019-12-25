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Из-за обрушения железнодорожного моста задержали поезд из Петербурга в Сыктывкар
Сегодня, 12:53
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Из-за обрушения железнодорожного моста задержали поезд из Петербурга в Сыктывкар

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Пассажиров на части маршрута перевозят автобусами.

Поезд № 98, следующий из Санкт-Петербурга в Сыктывкар, задерживается из-за обрушения железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

Инцидент произошёл на перегоне Черёмуха — Виледь. Там обрушился пролёт моста, после чего с рельсов сошли вагоны грузового состава. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются. Движение на участке временно остановили, к месту направили восстановительные поезда.

Пассажирский поезд из Петербурга находится на станции Сольвычегодск. Вместе с ним задерживаются составы № 310 Адлер — Воркута, № 22 Москва — Лабытнанги и № 376 Москва — Воркута. На станции Виледь ожидают отправления поезда № 311 Воркута — Новороссийск, № 41 Воркута — Москва, № 21 Лабытнанги — Москва и № 375 Воркута — Москва.

На участке между Котласом-Южным и Виледью пассажиров перевозят автобусами. Для продолжения поездок подготовили резервные составы.

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Фото: Piter.TV 

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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