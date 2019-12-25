На Елагином острове 22-23 мая пройдет Фестиваль тюльпанов

В Петербурге на Елагином острове уже в эти выходные пройдет традиционный Фестиваль тюльпанов. В этом году посмотреть на цветы можно будет в течение четырех дней – 22-23 и 29-30 мая. Об этом сообщила пресс-служба ЦПКиО имени С. М. Кирова.
Осенью 2020 года на территории парка было высажено более 200 тысяч луковиц тюльпанов на общей площади тысячи квадратных метров.
К этим выходным зацветут более ранние сорта тюльпанов, к следующим – более поздние. Также во время фестиваля будут звучать стихотворения поэтов-шестидесятников (Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и Булата Окуджавы).
Как рассказали в пресс-службе парка, пять центральных цветников выполнены в тематике поэзии "оттепели". Каждый цветник передает характер и индивидуальность каждого поэта.
Также 22 мая состоится праздник фонтанов в Петергофе.
Фото: ВКонтакте / Фестиваль тюльпанов на Елагином острове
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все