Праздник фонтанов в Петергофе посвятят 300-летию водоподводящей системы

Также уже 20 мая для посетителей откроется Екатерининский корпус, который два года был на реставрации.

Петергоф станет основной площадкой проведения весеннего праздника фонтанов, предваряющего летний сезон. Церемонию открытия 22 мая в 13:00 посвятят 300-летию водоподводящей системы, питающей фонтаны. Все мероприятия будут проводиться с соблюдением эпидемических требований.

Гендиректор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая рассказала, что в ближайшее время решится судьба фонтанного комплекса. Сейчас он проходит по Петродвоцовому району Петербурга и Ленобласти.

Мы надеемся и мечтаем, и город выступил с инициативой, чтобы водоотводящая [система] принадлежала Петербургу. Елена Кальницкая, гендиректор музея-заповедника

Также уже 20 мая для посетителей откроется Екатерининский корпус, который два года был на реставрации.

В этом году все льготы на билеты сохранили. Стоимость билета для взрослых граждан РФ и государств ЕАЭС – 450 рублей, дети до 16 лет — бесплатно (для граждан РФ).Однако их советуют приобретать онлайн, чтобы не было очереди в кассы.

Видео: ВКонтакте / Петергоф