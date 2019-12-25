В Москве приостановили запись на прививку вакциной "КовиВак"

Ожидается поставка следующей партии вакцины.

Вакцина от коронавируса "КовиВак", которая была разработана Центром имени Чумакова Российской Академии Наук, закончилась в Москве. Об этом информирует пресс-служба столичной мэрии.

Сообщается, что в настоящее время вакцинация данным препаратом в российской столице приостановлена.

В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины. из сообщения мэрии Москвы

Напомним, руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что в настоящее время в РФ регистрируется много случаев заболевания COVID-19 среди российской молодежи.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал препараты, которые подойдут для ревакцинации. По его словам, тем лицам, кто ранее привился от COVID-19 вакцинами "ЭпиВакКорона" или "КовиВаком", для ревакцинации подойдет препарат "Спутник V".

Фото: пресс-служба Комитета здравоохранения Петербурга