В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

Всего в столице от коронавируса скончались 21 598 человек.

Число смертей из-за COVID-19 в российской столице за сутки возросло на 86. Об этом информирует официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Сообщается, что это стало максимумом с начала пандемии коронавируса. Всего в городе умерли от инфекции 21 598 человек.

Согласно опубликованным данным, за прошедшие сутки в столице было выявлено более 6,5 тысяч случаев, это более чем на одну тысячу меньше, чем днем ранее. С начала пандемии COVID-19 в Москве заразились 1 300 709 человек.

Всего за сутки было выписано более 3,4 тысячи пациентов. За весь период выздоровели 1 123 295 человек. На сегодняшний день в Москве болеют коронавирусом 155 816 человек.

Ранее руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что в настоящее время в РФ регистрируется много случаев заболевания COVID-19 среди российской молодежи.

Фото: Telegram/Оперштаб Москвы, Piter.tv