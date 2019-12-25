Более половины россиян находили свои персональные данные в интернете

Чаще всего находят в открытом доступе номера телефона.

Порядка 59% россиян хотя бы раз встречали в открытом доступе свои персональные данные. Согласно данным исследования, которое провел разработчик антивирусных решений ESET, чаще всего пользователи в интернете находили номера мобильных телефонов и адреса электронной почты.

Реже граждане обнаруживают домашний адрес, различные пароли и личные фотографии (от 11% до 13% случаев), - говорится в сообщении.

После того, как данные утекали в Сеть, россиянам стали звонить мошенники. Так, с неизвестных номеров после утечки получали звонки около 44% россиян, а в 47% случаев стал приходить спам на электронную почту.

IT-директор ESET Руслан Сулейманов посоветовал россиянам завести отдельную сим-карту и электронную почту для регистрации в онлайн-магазинах. Он посоветовал также придумать псевдоним.

В случае с порталами госуслуг и банков, где нужны настоящие ФИО и данные документов, установите надежный пароль и включите двухфакторную аутентификацию… "Базовыми" помощниками в вопросе защиты приватности являются антивирусное ПО и применение VPN-подключения к сети, - добавил он.

Ранее мы писали, что в Сеть утекли логины и пароли как минимум 1,2 млшн россиян. Причем сведения размесщены были не только в даркнете, но и в обычном интернете.

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