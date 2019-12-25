Личные данные пользователей находились в свободном доступе в интернете.

Логины и пароли как минимум 1,2 млн россиян утекли в интернет. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление от компании Bi.zone, специализирующейся на вопросам по кибербезопасности. Сервис проверки учетных данных показал, что сведения граждан РФ находятся в свободной доступе.

Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками помогла свыше полутора миллионам россиян проверить свои учетные данные на наличие утечек, содержащих их логины и открытые пароли. пресс-служба Bi.zone

Эксперты объяснили, что сведения о пользователях были размещены не только в даркнете, но и в обычном интернете. Это говорит о том, что злоумышленникам даже не пришлось бы выкупать сведения для того, чтобы попытаться обмануть россиян. Руководитель компании по противодействию мошенничеству Bi.zone Антон Окошкин уточнил, что часто пользователи используют одинаковые учетные данные для многих онлайн-ресурсов. Из-за этого преступники могут взломать все их аккаунты.

Телефонные мошенники стали реже представляться службой безопасности.

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