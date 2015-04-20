Телефонные мошенники стали реже представляться службой безопасности

Злоумышленники стали чаще представляться представителями правоохранительных органов.

Телефонные мошенники стали в два раза реже представляться службой безопасности банков, поскольку население перестало покупаться на эту уловку. Об этом компании Bi.Zone рассказали РИА Новости.

Если в июле 2020 года жалоб на звонки от поддельной СБ банка было как минимум 26 170, то в апреле 2021 года показатель упал до 13 546 жалоб.

Мошенники перешли на новые схемы, теперь они всё чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов. В июле 2020 года на такие звонки жаловались 768 раз, а в апреле 2021 – уже 5643. При сохраняющейся тенденции роста, звонки от "службы безопасности" и "полиции" сравняются осенью.

Звонки от службы безопасности уже не так эффективны, как раньше, — потенциальные жертвы стали все чаще настораживаться, когда слышат такое представление у себя в трубке. Мошенники регулярно проводят работу над ошибками и выбирают схемы, приносящие максимальную прибыль. Евгений Волошин, директор Bi.Zone

Жалобы на мошенников анализировали по ключевым словам. При этом остается большое количество жалоб на телефонные звонки от злоумышленников, где жертвы не указали никаких деталей.

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