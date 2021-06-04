В Москве задержали мошенников, укравших у ветерана ВОВ 400 тыс. рублей

Мошенники украли у ветерана 400 тыс. рублей.

В Москве полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве. Они обманули ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По информации ведомства, у задержанных были изъяты средства связи. Банковские карты и деньги. В МВД не исключают, что от действий телефонных мошенников могли пострадать и другие россияне. В настоящий момент данная информация проверяется.

Напомним, что телефонные мошенники украли у ветерана 400 тыс. рублей. Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов и убедил перевести деньги на счет якобы для задержания с поличным мошенника.

Видео: МВД России