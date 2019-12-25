В МВД предупредили о мошеннической схеме с возвратом "ошибочных переводов"

Полиция дала советы по тому, как правильно действовать, если на карту неожиданно пришли деньги от неизвестного лица.

Звонок или сообщение от неизвестного с просьбой вернуть ошибочно поступившие на банковскую карту денежные средства, а также давление на срочность являются признаками мошеннической схемы. Соответствующими данными поделились журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, предоставленные российскими правоохранительными органами. В документах говорится о том, что неожиданное поступление средств на банковскую карту может оказаться не случайной ошибкой, а частью криминальной схемы.

Речь может идти о таком сценарии, когда сразу же после поступления денег с человеком связывается неизвестный. Он утверждает, что перевод является ошибкой и просит срочно вернуть деньги. Для возврата абонент предлагает использовать другие реквизиты или перевести деньги на чужую банковскую карту. В ходе общения с потенциальной жертвой злоумышленники могут оказывать давление на человека. Например, они будут говорить об уголовной ответственности. В МВД рекомендуют при возникновении такой ситуации не тратить поступившие деньги и не переводить их самостоятельно. Кроме этого нельзя возвращать средства по реквизитам, которые сообщил вам неизвестный человек. Важно незамедлительно связаться с банком и сообщить кредитной организации о неожиданном переводе.

МВД призвало не хранить в телефонах пароли банковских карт.

Фото: Piter.tv