Названа стоимость вакцинации мигрантов в Москве

Ее будет обязан оплатить работодатель.

Власти Москвы назвали стоимость вакцинации от COVID-19 для трудовых мигрантов. Соответствующая информация опубликована на сайте мэра города.

Сообщается, что цена одной дозы препарата "Спутник Лайт" составит 1300 рублей. Оплатить вакцинацию своих работников обязан работодатель. По данным сайта московского главы, данная процедура проводится в российской столице в тестовом режиме.

Вакцинация будет осуществляться по заявкам от работодателей, которые составляют перечень сфер, указанных в распоряжении Роспотребнадзора Москвы. Данные требования относятся к представителям сферы услуг.

Сообщается, что в будущем схема может быть распространена на другие отрасли экономики, в которых трудятся иностранцы, включая самозанятых.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве остается крайне сложной. По его словам, в настоящее время на территории города зафиксирован рекорд по числу госпитализаций и умерших от коронавируса. Кроме того, Собянин подчеркнул, в результате принятия антиковидных мер на прошлой неделе количество записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в рабочие дни, что "является неплохим показателем".

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