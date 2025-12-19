Клишас назвал Данию "политическим крикливым карликом" из-за спора с США о Гренландии

Сенатор РФ заявил, что правовые претензии Копенгагена на остров основаны на "колониальном прошлом и праве сильного", которым Дания сегодня не обладает.

Член Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал растущие территориальные претензии США на Гренландию, резко раскритиковав позицию Дании. В своём Telegram-канале российский сенатор назвал Копенгаген "политическим крикливым карликом".

Вся территория Гренландии, например, вполне может быть объявлена частью Западного полушария, тем более, что вообще-то это Северная Америка, а никакая не Европа, и правовые основания владеть этой территорией у Дании основаны на том же самом колониальном прошлом, праве сильного, а кто сейчас считает Данию, этого политического крикливого карлика, сильным? Андрей Клишас, сенатор, глава комитета СФ по конституционному законодательству

Парламентарий отметил, что Евросоюзу, и в частности Дании, "нужно приготовиться" к тому, что правила мировой политики сегодня могут устанавливаться без участия Европы. "Возврат [у США] к империалистической политике первой четверти XIX века. Европа, со своими "европейскими ценностями" XXI века молчит, про экстренный саммит ЕС пока не слышно", — констатировал он.

Ранее Piter.TV сообщал, что США назвали контроль Дании над Гренландией "сомнительным".

Фото: Telegram / КЛИШАС