Премьер Дании заявила, что больше не считает США ближайшим союзником

Метте Фредериксен указала, что теперь в приоритете будут европейские партнеры.

Датский премьер-министр Метте Фредериксен, баллотирующаяся на новый срок, заявила в ходе предвыборных дебатов о том, что больше не считает вашингтонскую администрацию ближайшим союзником для Копенгагена. Иностранная чиновница пояснила, что теперь эту роль получили европейские и другие международные партнеры. Слова главы национального правительства приводят местные журналисты из телерадиокомпании DR.

Нет, я больше не могу их так назвать. То есть когда вы спрашиваете: "Кто сегодня наш ближайший союзник?", то это Европа и страны Северной Европы и партнеры, такие, как, например, Канада. К сожалению. Метте Фредериксен, премьер-министр Дании

Метте Фредериксен ранее, 15 марта поблагодарила Канаду за поддержку на фоне претензий со стороны США на Гренландию. Напомним, что парламентские выборы в Дании пройдут 24 марта.

