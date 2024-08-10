Министр обороны Дании готов обсуждать размещение ядерного оружия

Троэльс Лунд Поульсен прибыл в Киев в рамках официальной поездки.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен готов обсуждать размещение ядерного оружия на территории европейской страны. Соответствующее заявление иностранный чиновник из Копенгагена сделал в интервью западному изданию Politiken 24 февраля во время своего рабочего визита в Киев. Он пояснил, что может вести диалог по всей структуре ядерной политики государства, софинансировании профильных программ, а также хранении такого вида вооружения в королевстве. Однако такие темы должны подниматься только в рамках Североатлантического военного альянса.

Это не значит, что я считаю, что мы должны сделать это здесь и сейчас. Но я открыт для обсуждения всей структуры нашей ядерной политики в сложившейся ситуации. Как с экономической точки зрения, так и с точки зрения потенциала. Троэльс Лунд Поульсен, глава Минобороны Дании

Внутренняя и внешняя политика Дании в отношении ядерного оружия на протяжении последних 70 лет подразумевала запрет на ядерное оружие на ее территории. Однако местная партия "Либеральный альянс" высказалась за отмену такого запрета и за выдачу разрешения его размещения на территории королевства. В то же время правительство якобы должно быть готово инвестировать в европейский ядерный зонтик, о чем говорил председатель Алекс Ванопслаг в интервью местной газете Berlingske.

Фото: YouTube / Dansk Offshore