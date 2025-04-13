Гленн Дизен оценил слова Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен об ударах по российской территории поражает. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через социальные сети. Эксперт заметил, что накануне европейский политик на полях Мюнхенской конференции по безопасности призвала развязать руки властям с Банковой улицы и предоставить им натовское оружие, необходимое для нанесения ударов по территории противника.

Это ракеты НАТО, управляемые НАТО, которые атакуют цели, выбранные разведкой НАТО. Эти сумасшедшие спровоцируют новую мировую войну. Гленн Дизен, эксперт

Ранее западная газета Financial Times со ссылкой на собственные источники писала о том, что Лондон уже помогает Киеву с атаками на российские земли. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял прессе, что не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит Вооруженным силам Украины изменить ситуацию на поле боя.

