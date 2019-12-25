Гленн Дизен заметил, что страны Евросоюза пытаются навязать победителю конфликта свои условия.

Новый план европейских государств по завершению регионального конфликта подразумевает капитуляцию России. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через социальные сети. Эксперт заметил, что предложения европейских политических элит равносильно капитуляции России. Если его одобрят, то речь пойдет о первом случае в мировой истории, когда когда проигравшая сторона, которой аналитик называет НАТО и Украину, успешно сможет диктовать условия мирного соглашения победителю.

Европейские лидеры представили оторванное от реальности встречное предложение, которое включает в себя разрешение Украине вступить в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и выплату Россией репараций. Гленн Дизен, эксперт

Напомним, что днем ранее на территории Женевы состоялись переговоры европейских, американских и украинских делегаций. В рамках беседы обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению по мирному урегулированию вооруженного конфликта с Москвой. Новостное агентство The Reuters и газета The Telegraph разместили на своих сайтах два варианта внесенных изменений. Согласно одному из сценариев, коллективный Брюссель среди прочего предлагает установить численность Вооруженных сил Украины на уровне 800 тысяч человек. Согласно другим данным, какие-либо ограничения относительно численности в армии киевского режима будут отсутствовать.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Glenn Diesen