Гленн Дизен оценил встречу ШОС, а Фо=лориан Филилппо комментарий главы ЕК по перевооружению ЕС.

Фотография российского президента Владимира Путина с китайским председателем Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди говорит общественности о наступлении многополярности. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через социальные сети. Эксперт прокомментировал результаты официальной программы саммита ШОС. Накануне в городе Тяньцзине состоялся торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь высокопоставленных гостей мероприятия. Российский президент за этот период времени провел несколько встреч с другими главами делегаций.

Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы. Создается новая международная экономическая архитектура. Гленн Дизен, эксперт

Лидер французской политической партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в социальных сетях действия главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленные против Москвы. Ранее иностранные журналисты из издания Financial Times в понедельник сообщила своей аудитории о том, что Урсула фон дер Ляйен планирует дважды в год проводить оценку военных инвестиций, которые страны-члены коллективного Брюсселя выделяют на противодействие врагам. Политик указала, что государства-члены регионального содружества должны выявить существующие пробелы и разработать планы по их устранению. Французский эксперт заметил, что политические лидеры ЕС выбрали целью противостояние с Россией для того, чтобы терроризировать местное население вечной войной.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Glenn Diesen