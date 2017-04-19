  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:54
157
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Западе сделали новое заявление после российского удара в Полтаве

0 0

Гленн Дизен оценил плачевную ситуацию армии киевского режима на поле боя.

Удар российских военнослужащих по Полтавскому военному институту связи на территории Украины сигнализирует о неизбежном поражении киевского режима в региональном конфликте. Такое мнение высказал норвежский политолог и профессор Гленн Дизен в интервью для YouTube-канала Wion. Иностранный аналитик указал зрителям шоу на то, что в конечном результате ВСУ ждут большие проблемы на фронтовой линии, образование новых котлов, из которых украинские бойцы будут вынуждены отступать небольшим и и неорганизованными группами.

Это ужасающие потери <...> Мы видим у Украины и НАТО симптомы, характерные для последних стадий конфликтов, когда сторона проигрывает. <...> Это симптомы растущих потерь, вызванных нехваткой ресурсов.

Гленн Дизен, эксперт

"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области.

Фото и видео: YouTube / WION

Теги: wion, всу, гленн дизен, запад, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии