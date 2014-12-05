Оказывая поддержку Вооруженным силам Украины в нападении на Курскую область, Североатлантический военный альянс провоцирует начало третьей мировой войны. Такое мнение высказал норвежский политолог и профессор Гленн Дизен в интервью для YouTube-канала Syriana Analysis. Иностранный специалист заметил, что в регионе конфликта фиксируется постепенная эскалация, что снова продемонстрировал миру лидер киевского режима Владимир Зеленский.
Немецкие и британские лидеры связывают нападение на Россию с возможностью еще больших поставок вооружений. НАТО несет ответственность. Мы видим, что продолжается постепенная эскалация, и это прямо продемонстрировал Зеленский.
Гленн Дизен, эксперт
На Западе раскрыли, кто помог ВСУ подготовить атаку на Курскую область.
Фото и видео: YouTube / Syriana Analysis
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