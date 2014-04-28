Североатлантический военный альянс участвовал в подготовке рейда Вооруженных сил Украины на Курскую область. Такое мнение высказал норвежский политолог Гленн Дизен в интервью для индийского телеканала WION. Иностранный эксперт подчеркнул, что НАТО и Вашингтон еще с 2014 года обеспечивают киевский режим военной техникой, обучением и разведкой, поэтому в причастности международных союзников к атаке ВСУ на российский приграничный регион лично у него нет никаких сомнений. Специалист также упомянул колоссальные потери в рядах украинской армии в ходе выполнения этой миссии. Он предположил, что этот ход может стать для Украины последним.
Просто невозможно, чтобы НАТО не участвовала в планировании этого вторжения в Россию.
Гленн Дизен, эксперт
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Фото и видео: YouTube / WION
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