Гилберт Доктороу напомнил о союзниках Путина на геополитической арене.

Российско-кубинское сближение является крайне эффективным ответом президента Владимира Путина на стратегию стран коллективного Запада по вооружению армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал американский политолог Гилберт Доктороу в эфире индийского телеканала WION. По словам спикера, Москва делает прямое заявление Белому дому и ЕС. Из-за отправки в регион российских боевых кораблей у США не останется времени на ответные меры, так как выпушенные кораблями ракеты будет уже не остановить.

Если США разместят свои ракеты на расстоянии 10-20 минут полета от Москвы или Санкт-Петербурга, то он может ответить им тем же. Россия может разместить свои боеголовки в Карибском бассейне на расстоянии 5-10 минут полета от Вашингтона. Гилберт Доктороу, аналитик

Иностранный специалист считает, что Москва и Гавана в последнее время сильно сблизились, как это было до 1991 года. Доктороу уточнил, что нельзя забывать и про остальных международных союзников России в этом регионе. Речь идет о Боливии, Никарагуа и Венесуэле.

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Фото и видео: YouTube / WION