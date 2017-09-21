Анатолий Попов: Любой российский предприниматель должен иметь возможность открыть бизнес в Индии и Китае

Заместитель Председателя Правления Сбербанка принял участие в сессии "ПРОдвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП"

Малые российские предприятия по вкладу в ВВП не смогут опередить крупные нефтегазовые или металлургические компании. Но налоговые и финансовые возможности у всех должны быть сопоставимы. Любой российский предприниматель должен иметь возможность открыть бизнес в Индии, Китае или другой стране. Об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на сессии "ПРОдвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП". Мероприятие прошло на ПМЭФ-2024.

Участники дискуссии обсудили, как малые и средние предприятия меняют экономику РФ и какие дополнительные инструменты необходимы им для развития. По данным Общероссийской общественной организации МСП "ОПОРА РОССИИ", с 2018 года число малых предприятий страны выросло с 5,9 до 6,5 млн. Количество предпринимателей превысило 25 млн человек. Вклад МСП в ВВП России увеличился с 18 до 30 трлн рублей. Население к предпринимательству стало относиться радикально лучше, что подтверждают соцопросы. Доля позитивно настроенной молодёжи — больше 90%. То есть Россия шаг за шагом становится страной предпринимательского типа.

Но сейчас становится актуальным другой вопрос. Из всех предприятий МСП 97% — это микробизнес, 2,5% — малый и 0,5% — средний. Президентом страны поставлена новая национальная цель: доход на одного сотрудника МСП должен расти на 20% быстрее, чем ВВП России. Это значит, что малый бизнес должен развиваться быстрее, чем экономика страны в среднем. Такой показатель будет стимулировать предприятия повышать производительность труда, внедрять передовые технологии и оптимизировать бизнес-процессы.

Говоря о целях национального проекта, хотел бы напомнить об успехе экономики Китая, который в первую очередь обеспечили малые компании. В Поднебесной доля МСП в валовом продукте составляет больше 60%. Есть целые города, которые производят, например, только зажигалки. И делают это не крупные фабрики, где стоит одна производственная линия. Этим занимаются тысячи предпринимателей. Понятно, что у России своя структура экономики. И вряд ли в нашей стране малые и средние предприятия по вкладу в ВВП победят крупные нефтегазовые или металлургические. Но возможности у всех компаний всех уровней должны быть сопоставимы. Любой российский предприниматель должен иметь возможность выйти на внешний рынок. Чтобы Россия выглядела привлекательной, капитал должен свободно двигаться. Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Как подчеркнул Анатолий Попов, у малых и средних предприятий, безусловно, есть сложности с доступностью финансирования. Ключевая ставка ЦБ и, соответственно, банковские ставки сейчас достаточно высокие. В конечном итоге это не помогает предприятиям МСП реализовывать свои долгосрочные программы. При этом в последнее время многое сделано для доступности кредитования. Сбер одобряет кредиты малым компаниям цифровым путём, а по небольшим займам благодаря мерам Банка России теперь не надо запрашивать у предприятий налоговую отчётность. Однако всё равно МСП берут 94% оборотных кредитов и только 6% — инвестиционных. В прошлом году это соотношение было 84% и 16% соответственно.

С прошлой осени на рынке прошло девять IPO, когда компании привлекали акционерный капитал. Буквально накануне открытия ПМЭФ завершился последний сбор заявок: одна небольшая компания привлекла 3,2 млрд рублей. Мы видим, что инвесторы и рынок положительно реагируют на эту тенденцию. Было мнение, что инвесторы — это в основном физические лица и чаще неквалифицированные. Но в последнем IPO, например, почти половину спроса обеспечили институциональные инвесторы. Это свидетельствует о том, что на небольшие предприятия есть спрос. А значит, для них можно найти акционерный капитал и другие источники финансирования. Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

В дискуссии также приняли участие Министр экономического развития РФ Максим Решетников, генеральный директор, Председатель Правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, президент Общероссийской общественной организации МСП "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин, заместитель Председателя ПАО "Промсвязьбанк" Константин Басманов, директор ООО "АВАСОФТ Системы" и ООО ИК "Энергософт" Василий Кузовков, учредитель ООО "АВРОРА-КРЫМ" Сергей Лапенко, директор группы компаний "ИНТЕЛКА" Александр Никитин, генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков, основатель брендов Everena, Fleola и Estevika Денис Спирин, главный управляющий директор ВЭБ.РФ, директор по спецпроектам АСИ по продвижению новых проектов Михаил Хомич и другие спикеры. Модерировал сессию заместитель главного редактора издания "Ведомости" Дмитрий Гринкевич.

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Фото: Piter.tv