АО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ" подписало соглашение в сфере ЖКХ на ПМЭФ-2024

Соглашение подписано с одним из крупнейших игроков на рынке управления жильем в Петербурге и Ленобласти – Группой Управляющих компаний "КВС СЕРВИС" и финтех компанией ООО "АФТ".

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в нулевой день состоялось подписание соглашения на право использования БРИС ЖКХ.

БРИС ЖКХ – инновационная платформа АО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ" (входит в группу компаний Сбер) является федеральным биллингом по расчёту платы, сбору и обработке платежей в ЖКХ, продукт внесён в реестр российских программ для ЭВМ.

Соглашение подписано с одним из крупнейших игроков на рынке управления жильем в Петербурге и Ленобласти – Группой Управляющих компаний "КВС СЕРВИС" и финтех компанией ООО "АФТ". Для АО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ" и ООО "АФТ" это уже второй совместный проект. В 2023 году АО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ" реализовало сервис расщепления платежей через расчетный банк при оплате парковки на территории Северной столицы посредством парковочного бота, разработанного ООО "АФТ".



С помощью БРИС ЖКХ участники рынка имеют возможность производить все необходимые расчёты платы за жилищно-коммунальные услуги, а жители – отслеживать в реальном времени информацию о своих счетах и платежах. Результатом интеграции для участников соглашения также станет повышение прозрачности коммуникации с жителями и собираемости платежей, сокращение операционных расходов и улучшение качества обслуживания.

Ранее на Piter.tv: 60% платежей за импорт из Индии в Россию проводятся через Сбер.

Видео: Piter.tv