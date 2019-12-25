В Костромской области коронавирус выявили еще у 16 жителей

С начала эпидемии в регионе нарастающим итогом коронавирус подтвердили у 516 человек.

В Костромской области еще у 16 жителей региона подтвердился коронавирус.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса по Костромской области обновил статистику на утро 20 мая. В регионе за сутки выявлено еще 16 инфицированных COVID-19. По районам области новые случаи коронавируса распределены следующим образом:

Мантурово - 7 человек

Кострома - 5 человек

Судиславский район - 2 человека

Нерехтский район - 1 человек

Октябрьский район 1 человек.

C начала эпидемии в области 516 случаев коронавируса, из них 8 человек приезжие. Выздоровели на сегодняшний день 243 человека (+23 за сутки). Скончалось 7 человек. Из активных больных на сегодня 45 человек проходят лечение в стационаре, из них трое в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ (вчера на аппаратах ИВЛ находилось 7 человек).

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Фото: Piter.TV