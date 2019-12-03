В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента

Из-за парикмахера заразились 7 семей.

В Ракитном Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека из 7 семей.

Замначальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова сообщила, что в Ракитном произошла большая вспышка коронавируса из-за парикмахера, который продолжал работать, несмотря на ограничительные меры. В результате все, с кем он контактировал, были протестированы на коронавирус. 23 человека из 7 семей уже инфицированы, заболевание протекает у них бессимптомно. Еще 25 человек из группы его контактов с отрицательными результатами на строгой изоляции. Сам парикмахер проходит лечение в больнице Белгорода.

Всего в регионе на утро 19 мая с начала эпидемии 1 361 случая коронавируса, из них выздоровели 395 человек. Скончалось в области 11 человек, последней жертвой коронавируса в области стала 19-летняя девушка.