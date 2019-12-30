В Белгородской области из-за елочной гирлянды сгорели заживо мать и 4-летний ребенок

Еще один ребенок доставлен в больницу. Глава семейства был на работе.

В Белгородской области в пожаре из-за елочной гирлянды погибли 28-летняя женщина и ее сын 2015 года рождения.

Следственные органы СКР по Белгородской области сообщают, что по факту гибели в пожаре 2 человек возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

По версии следствия, около 23 часов вечера 12 января в жилом доме в селе Большие Липяги произошел пожар. В этом доме проживала молодая семья с двумя детьми 2015 года рождения. В пожаре погибла 28-летняя женщина и 4-летний сын. Еще одного ребенка доставили в больницу. Глава семьи в момент пожара был на работе.

Следствие установило, что пожар начался с розетки, куда была подключена елочная гирлянда.

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