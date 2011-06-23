В "трешке" на Доблести горел самокат

Информация о возможных жертвах или пострадавших отсутствует.

Утро 15 июля началось с тревожного сигнала о возгорании в Красносельском районе, на улице Доблести, дом 24, корпус 1. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения в 09:15 утра.

Инцидент произошел в жилой комнате квартиры, где загорелся электрический самокат. Пламя удалось потушить ещё до приезда спасательных служб.

Информация о возможных жертвах или пострадавших отсутствует. От МЧС были оперативно направлены две единицы спецтехники и десять сотрудников пожарной охраны.

Ранее мы сообщили о том, что в доме на севере Петербурга неизвестные совершили поджог двери.

Фото: Piter.TV