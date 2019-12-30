В Белгороде в магазине детских игрушек продавали контрафактные сигареты

Всего в данной торговой точке изъяли контрафакта приблизительно на 7 миллионов рублей.

В Белгородской области полицейские изъяли из магазина с детскими товарами контрафактные сигареты.

Пресс-служба МВД по Белгородской области сообщает, что у женщины, индивидуального предпринимателя, изъяли сигареты без акцизных марок или с поддельными акцизами, информация на русском языке на табачных изделиях отсутствовала. Хозяйка торговой точки не смогла объяснить происхождение сигарет, сказав, что она их купила.

В магазине на витринах были детские товары и текстиль. Нелегальную продукцию женщина-предприниматель скрывала от посторонних глаз. Всего было изъято около 80 тысяч пачек табачной продукции. Предварительная стоимость контрафакта около 7 миллионов рублей. На предпринимателя заведено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки". Ей грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

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Видео: МВД МЕДИА