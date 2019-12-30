Видео: В Иркутске кассир АЗС с приятелем инсценировали ограбление

Мужчину быстро нашли, и он сразу сдал свою подругу.

В Иркутске разоблачили кассира АЗС и ее подельника, которые разыграли ограбление и обчистили кассу заправки.

Ирина Волк сообщает, что сотрудниками угрозыска "Иркутское" разоблачена инсценировка ограбления АЗС. Сообщается, что женщина-кассир со своим ранее судимым приятелем разработала план кражи денег из кассы заправки. Они инсценировали грабеж. Мужчина вошел в открытую дверь и наставил пистолет на женщину. Затем вычистил кассу, ударил женщину рукояткой пистолета и, забрав системный блок с записями камер видеонаблюдения, скрылся.

Мужчину вскоре вычислили и задержали. Он сознался в содеянном и сдал свою соучастницу. Выяснилось, что женщина дождалась, когда в кассе скопится побольше денег и дала сигнал к действию своему знакомому.

Следователем межмуниципального управления МВД России "Иркутское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Мужчина заключен под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России

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Видео: МВД Медиа