  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:48
54
MShaffter
Код вставки плеера

В Ангарске автоледи сбила на переходе двух несовершеннолетних школьниц

0 0

Школьницы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Ангарске двух несовершеннолетних школьниц сбили на "зебре".

В популярной соцсети ВКонтакте сообщили о ДТП с участием двух несовершеннолетних школьниц-пешеходов. 48-летняя женщина сбила на нерегулируемом пешеходном двух 15-летних школьниц. Одна из пострадавших с серьезными травмами доставлена в больницу и госпитализирована. Вторая школьница получила менее тяжкие травмы.

На опубликованных кадрах видно, что дорога довольно узкая и тихая. На улице светло, а дорожное покрытие хорошо убрано. Причины ДТП, не называются.

Сегодня ранее: На трассе Киров-Пермь в ДТП с КАМАЗом заживо сгорел 23-летней водитель легковой иномарки (видео+фото).

Видео: ВК. Иркутск информационный

Теги: автоледи, новости ангарска, новости россии, сбили на зебре
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии