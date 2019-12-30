В Ангарске автоледи сбила на переходе двух несовершеннолетних школьниц

Школьницы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Ангарске двух несовершеннолетних школьниц сбили на "зебре".

В популярной соцсети ВКонтакте сообщили о ДТП с участием двух несовершеннолетних школьниц-пешеходов. 48-летняя женщина сбила на нерегулируемом пешеходном двух 15-летних школьниц. Одна из пострадавших с серьезными травмами доставлена в больницу и госпитализирована. Вторая школьница получила менее тяжкие травмы.

На опубликованных кадрах видно, что дорога довольно узкая и тихая. На улице светло, а дорожное покрытие хорошо убрано. Причины ДТП, не называются.

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Видео: ВК. Иркутск информационный