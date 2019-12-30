Видео: В Пермском крае в ДТП с КАМАЗом заживо сгорел 23-летний парень

Иномарка вылетела на встречку, где столкнулась с КАМАЗом и загорелась.

В Пермском крае в результате ДТП заживо сгорел 23-летний житель Нижнего Тагила.

Жуткое ДТП с последующим возгоранием произошло 18 января на трассе Киров-Пермь. 23-летний мужчина из Нижнего Тагила на автомобиле Great Wall ехал в сторону Перми. На одном из участков трассы он выехал на встречку, где допустил лобовое столкновение со встречным КАМАЗом.

После столкновения обе машины загорелись. Водитель иномарки сгорел в автомобиле. Состояние 60-летнего водителя КАМАЗа, не сообщается. ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия.

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